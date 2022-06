A iluminação certa para sua casa!

Se a decoração, os móveis, a cor das paredes, as plantas são importantes para criar a atmosfera de um ambiente, a iluminação é imprescindível. Na indústria cinematográfica, por exemplo, um dos departamentos mais importantes é o de iluminação, pois sabem que é a luz que constrói os volumes, sensações e climas do set.

A luz é um dos aspectos menos privilegiados nos projetos de decoração, no entanto, deveria ser considerada em primeiro plano, uma vez que transforma intensamente o ambiente sem a necessidade de aportar muito investimento.

Há muitas formas de criar um projeto de luz para sua casa. É necessário ter em mente o que se deseja e depois buscar os meios de criá-lo com a linguagem da luz. Pode-se criar um ambiente intimista com focos de luz difusas de baixa intensidade; abajures e lustres podem favorecer um clima elegante; tochas de luz formam um estilo industrial.

Além da criação de atmosferas, e da perspectiva estética, é importante observar as partes técnicas do projeto de luz. Por exemplo, é muito desagradável começar a suar enquanto se maquia no banheiro por que as luzes são muito fortes e quentes. E na cozinha é imprescindível ter uma luz que te ajude a enxergar os alimentos. Para o banheiro o melhor a ser feito é escolher uma iluminação uniforme e intensa, de preferência fluorescente, para que não gere calor. E na cozinha a melhor opção são as lâmpadas incandescentes, que possuem grande índice de reprodução de cor .

Também é importante observar a quantidade necessária de luz em cada cômodo. No jardim por exemplo, muitas vezes são colocadas lâmpadas de alta intensidade, quando na verdade lâmpadas mais fracas teriam um resultado semelhantes, com muito mais economia.

Intimista, elegante, industrial, seja qual for o estilo que deseja, selecionamos algumas dicas para auxiliá-lo em seu projeto de luz