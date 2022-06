Casa no interior mostra 11 motivos para você amar a decoração rústica

Seguindo para os espaços sociais mais reservados, encontramos o living criativo. A decoração neste local trabalha o contraste entre tons claros e escuros, onde o destaque é a parede na cor preta onde estão os quadros em preto e branco.

No piso, o tapete e as banquetas com imitação de couro são os responsáveis por deixar sempre o clima do campo em evidência.