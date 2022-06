5 ideias de para sala de estar

Esta sala é compacta e cheia de charme, a parede à direita foi pintada de azul acrescenta profundidade e dimensão ao espaço. Os demais acessórios de mobiliário foram escolhidos cuidadosamente pela própria proprietária.

Os profissionais da Ambientta Arquitetura se apaixonaram pelo espaço assim que viram. Na ocasião o apartamento já estava pronto, mas a proprietária queria algumas alterações no layout da sala de estar para que o ambiente pudesse se adaptar à sua nova rotina de vida.

Assim, esta sala foi levemente modificada. Agora atrás do sofá há uma pequena área de trabalho com uma mesa e duas cadeiras – este pequeno home office é voltado para a lareira (que infelizmente não aparece na imagem). Uma TV também foi acrescentada sob à lareira e o móvel branco à esquerda também ganhou uma pequena alteração – foram instalados espelhos entre as prateleiras, dando permeabilidade visual. A parede azul teve a o vidro da porta trocado e esta também foi pintada para combinar com o azul da parede.

No caso esta sala é ampla e possui ambientes integrados, porém a ideia de compactar a área da sala de estar pode ser facilmente aderida para salas menores. Cores vibrantes também ajudam a dimensionar o tamanho do ambiente, desde que seja apenas uma parede, no demais o ideal é optar por peças decorativas e mobiliário em uma cores neutras.