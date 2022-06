Um apartamento pequeno para chamar de seu!

Terminamos este tour com o banheiro, que teve como principal medida o aproveitamento do espaço. Assim, adicionaram-se cores claras, peças de design leve e uma cuba redonda que é a rainha do ambiente. Gostou do resultado?

Para mais ideias, acesse:

Esta casa de apenas um andar é perfeita para uma família moderna

Apartamento gaúcho esconde um ótimo segredinho na sua decoração