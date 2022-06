4 ideias para transformar sua sala pequena agora mesmo

Sempre que puder, conecte os ambientes sociais da sua casa, criando um só espaço integrado, com diferentes funções. Esta tendência moderna tem tudo a ver com casas e apartamentos pequenos, porque resulta no melhor aproveitamento possível da área, inclusive com economia de revestimentos e vedações. E ainda por cima a convivência é facilitada, tornando esses ambientes agradáveis de compartilhar. Veja como fica lindo o resultado!