6 lavabos que esbanjam elegância em cada detalhe

Quanto menor o espaço, mais eficiente será a decoração com espelhos. Isto porque os espelhos trazem a sensação de profundidade e refletem iluminação, garantindo sensação de maior profundidade no local.

Neste lavabo as paredes laterais e do espaço ao fundo receberam grandes espelhos que, juntamente com os revestimentos de cores claras, fazem ótimo efeito para adicionar a sensação de maior espaço no ambiente.

Complementando a elegância do banheiro, nichos foram desenhados para acomodar os objetos decorativos. O resultado é simplesmente maravilhoso.