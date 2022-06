12 cozinhas planejadas que ficariam bem em qualquer casa

Nesta pequena cozinha, a funcionalidade está garantida em cada detalhe. O balcão oferece ótimo espaço para o dia a dia.

No armário superior, os puxadores em formato de barra permitem que pequenos utensílios sejam acomodados e fiquem sempre à mão. Seu interior com prateleiras facilita a organização dos utensílios e o uso no dia a dia.

Um pouco adiante, a torre de eletrodomésticos acomoda os equipamentos de maneira a facilitas bastante a rotina no cenário. Tudo isto com a presença elegante da madeira que faz um lindo conjunto com os adesivos imitando azulejos. Perfeita!