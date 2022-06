5 erros de decoração de interiores – e como evitá-los

Ninguém gosta de ficar em um ambiente com paredes sujas. Isso pode acontecer pelo acúmulo de pó e fumos ao longo do tempo, assim como devido a manchas de iluminação ou de peças enferrujadas em contato com as paredes. Para resolver o problema, pode-se limpar as paredes com água morna ou com uma mistura de água e vinagre. Se a sujeira estiver muito entranhada, talvez o melhor seja considerar uma nova pintura ou a colocação de papel de parede. Em ambos os casos, a renovação é rápida e traz novos ares para o ambiente.