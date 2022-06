8 churrasqueiras espetaculares que você pode facilmente copiar!

A churrasqueira é uma das áreas indispensáveis para quem é apaixonado por reunir amigos e familiares em um fim de semana prolongado. A grelha pode ser vista tanto no terraço do apartamento como na área externa da casa, integrada a um ambiente interno ou construída no quintal. Se sua churrasqueira fica ao ar livre, o ideal é que tenha uma estrutura para evitar a iluminação natural direta; invista em pérgolas ou coberturas naturais. Claro, tudo conforme o seu orçamento e gosto pessoal.

Antes de tudo é preciso decidir onde a churrasqueira será instalada. Por isto, selecionamos 8 modelos com instalações em diferentes lugares: próxima à pia com uma bancada de fácil acesso para manusear alimentos ou em um lugar isolado no jardim. É importantíssimo observar a ventilação, pois a grade deve ser inserida em um canto que não tenha alteração de vento, já que, ao instalada no lado errado, acabará com o seu churrasco e festa na mesma hora.

Agora, vamos conferir os diferentes modelos de coberturas para você se inspirar.