7 coberturas com churrasqueiras para não sair de casa durante o verão

Tudo o que desejamos é não fazer nada durante o verão, principalmente com temperaturas infernais em algumas cidades brasileiras. Afinal, queremos um descanso extra do trabalho para voltar à rotina. Mesmo após um gostoso fim de semana ou feriado prolongado. O descanso de alguns começa na sexta-feira e dá para aproveitar a pausa sem nenhuma dor de cabeça ou preocupação. Com tempo de sobra para preparar um delicioso churrasco, se você se enquadra no perfil de sorte e pode curtir a sua casa até a próxima segunda-feira, este artigo é para você.

O homify selecionou 7 perfeitas coberturas com churrasqueiras para os dias ensolarados. Espaços arejados para desfrutar com a família e amigos, sonhando com um eterno verão. Confira!