Tendência: Casas de passarinhos

Uma coisa é certa, com a agitação dos tempos modernos, nada melhor que o canto dos passarinhos para trazer paz e tranquilidade para o seu cotidiano. No jardim, quintal ou na varanda, a casinha para atraí-los pode ser pendurada numa árvore, no teto ou pregada na parede. Esse item decorativo traz um charme todo especial para esse ambiente ao ar livre. Inclua uma fonte de água no paisagismo do jardim e com certeza terá uma receita certeira para juntar passarinhos de diferentes espécies. A presença de frutas, grãos secos e ração de passarinho constante é necessária para ter sempre uma multidão constante perto da sua casa.