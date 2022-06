6 provas que mostram que a cor branca é perfeita para esta casa

Os blocos alongados que se sobrepõem oferecem um conjunto maravilhoso para este desenho minimalista. No piso inferior, a metade da construção é divisada com a linha do bloco que estendido pouco a frente.

As janelas e portas estão agrupadas em conjunto, o que as tornam um ponto de atenção. A cor branca para o bloco principal é perfeita. Com ela, a transição com o tom de areia é feita suavemente. A escolha por linhas pretas nas coberturas do lar, contrastam com as paredes de cores claras e deixa evidente a limitação de espaços.