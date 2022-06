Jardim, piscina e churrasqueira: a casa para o verão perfeito!

A fachada desta casa cuja obra foi finalizada em 2010 é definida por um piso elevado que comporta o projeto habitacional. Observando todas as facilidades de lazer e espaço público, é fácil perceber que o projeto foi pensado para uma casa de férias.

Definida por linhas retas e ar totalmente moderno, o branco se destaca e abriga as colunas de pedra que atravessam de maneira elegante o edifício linha recta e linguagem extremamente moderna, é o branco que se destaca por entre os enormes vãos que definem as fachadas do edifício. Por conta do jardim embaixo do elevado, a casa parece flutuar de maneira bastante luxuosa.