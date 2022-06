Estes 8 quintais foram remodelados e ficaram incríveis!

A mudança deste quintal incluiu reformar a piscina que estava em estado de abandono, pintar sua estrutura para que parecesse como nova e podar as plantas.

Isto é um ótimo exemplo de reaproveitar aquilo que já se tem, o que é sempre mais econômico do que reformar do zero. A transformação deste quintal trouxe nova vida, mais cor e frescor para fazer deste espaço o novo lugar favorito de toda a família.