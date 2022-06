15 jardins pequenos e lindos que você pode copiar agora mesmo!

Hoje nós vamos compartilhar com você uma coleção de idéias para te animar a atualizar o seu jardim. Não importa quão grande ou pequeno seja o seu, essas idéias vão inspirar você a ter uma fabulosa área verde – tanto na entrada de sua casa, no corredor ou no quintal. As idéias são parte de nossos projetos registrados pelos profissionais cadastrados aqui na homify. Vamos começar o nosso o tour e assim você pode mudar o seu o mais rápido possível!