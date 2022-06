10 idéias para decorar suas paredes que nunca lhe ocorreram

Um bom design de interiores pode trazer muitos truques para renovar os espaços. Algumas vezes, basta mover os móveis de lugar, mudar as cortinas ou almofadas, renovar os tapetes, adicionar algum quadro ou colocar um novo vasinho no espaço. Mas, o mais efetivo sem dúvida é trocar as cores das paredes.

Existem no mercado muitas opções para modificá-las, com aplicações inovadoras de pintura, colocação de adesivos, papéis de parede ou até opções mais atrevidas como revestimentos 3D ou acabamentos em pedra ou madeira artificiais. E se você está disposto a mudar completamente a aparência de sua casa, mas gostaria de fazê-lo de uma forma única e conquistar um lar completamente renovado, então aproveite alguma das 10 ideias que separamos neste livro de ideias.