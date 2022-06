8 ranchos em que você vai desejar relaxar

Se o seu foco é no relaxamento e conforto total, este rancho na serra pode ser a solução. Além da casa principal, com um deck com espaço ao sol, os proprietários fizeram uma segunda construção fechada, com a função de te fazer relaxar. Espreguiçadeiras e um ofurô são vistos de fora, por meio de uma porta de vidro, e compõem um espaço de puro lazer e tranquilidade.