Jardins sem grama

O jardim acaba por ser um dos locais mais utilizados da sua casa em qualquer estação do ano. Seja para o lazer ou reunir amigos e familiares, o importante é poder compartilhar com quem se ama um ambiente agradável e bem decorado.

A decoração de jardins pode ser muito mais abrangente do que somente inserir gramados em sua concepção. Existem inúmeros tipos de grama vivas ou sintéticas. Entretanto, a manutenção e conservação acaba por ser onerosa e muito trabalhosa. E, o custo benefício nem sempre é válido. Uma solução é evitar esse artifício e mesmo assim manter um padrão elevado no décor da área externa do seu lar. Inclusive, é possível variar no estilo do espaço com temas como oriental, campestre ou contemporâneo.

Acompanhe esse livro de ideias que a homify traz especialmente para você para dicas sobre como elaborar um paisagismo eficaz evitando o recurso da grama. Seja para prevenir sujeira, por ter uma área pequena ou simplesmente para diversificar no design desse espaço, é completamente executável abrir mão do gramado na hora de planejar o jardim dos seus sonhos.