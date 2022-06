5 cozinhas coloridas para sua casa

A cozinha é considerada, por muitos, o coração de todas as casas. É de lá que saem as refeições feitas com amor que vão ser divididas entre uma família e convidados, bem como é nesse cômodo que normalmente as pessoas começam os seus dias, ao desfrutar de um café da manhã energético. Sendo assim, a escolha da cor da cozinha é muito importante. As cores ajudam a criar o clima de qualquer cômodo de maneira significativa.

Dependendo da cor escolhido para as paredes ou móveis, o ambiente inteiro pode se transformar, e isso afetará diretamente o cotidiano dentro de sua casa. Muitas pessoas associam as cores à diferentes propostas e emoções, e pensando assim, você pode escolher a cor perfeita para aplicar na sua cozinha de acordo com o tipo de ambiente que deseja criar.

Antigamente, as cozinhas eram cômodos sóbrios, cobertas de azulejos em tons terrosos, neutros ou pastéis, mas isso vem mudando drasticamente nos dias atuais, já que ousar na decoração é um ato que vêm se popularizando por casas de todo o mundo. Além de dar personalidade à um espaço, cores vibrantes não passam despercebidas por ninguém. Ao pesquisar novas referências em nossas páginas, pudemos notar que, cada vez mais, pessoas estão utilizando cores diferentes e vibrantes em suas cozinhas. Selecionamos algumas dessas referências para mostrar a vocês que uma cozinha colorida deixa qualquer casa mais jovem e moderna!