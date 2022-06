Projeto de casa para quem passa o dia fora trabalhando

O quarto é o grande destaque da residência. Como ela é voltada para o relaxamento, nada como um um quarto confortável e relaxante não só para o corpo, como também para os olhos.

Além de uma grande cama confortável e pufes na lateral, o quarto conta com partes que podem ser abertas, que não apenas permitem a entrada de luz natural, mas também a vista e acesso à pequenas árvores. O chão também tem aberturas em vidro para sentir-se como se estivéssemos no gramado do lado de fora da casa.