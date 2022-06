7 exemplos de decorações ousadas

Para abrir este Livro de Ideias, temos um ótimo exemplo de decoração que foge dos padrões comuns a que estamos acostumados a ver. Não sabemos ao certo como poderíamos classifica-lo, talvez uma mistura do estilo clássico com o industrial e o moderno. A grande mágica do cômodo se mostra nos pequenos detalhes, como as redes que suspendem as lâmpadas no teto, as paredes descascadas, a heterogeneidade dos móveis escolhidos. O resultado final da composição é um ambiente extremamente aconchegante, onde queremos passar horas. O projeto da foto é da arquiteta Gisele Taranto.