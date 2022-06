6 exemplos de decoração no estilo clássico

Recentemente publicamos aqui no homify um artigo em que fazíamos um tour por uma casa no estilo eclético, que foi montada virtualmente através de referências garimpadas aqui no site. Hoje decidimos seguir na mesma linha editorial, porém, com outro estilo de decoração super famoso: o estilo clássico! Surgido na antiguidade, nos tempos dos grandes imperadores, esse estilo se perpetuou ao longo dos séculos, ganhando adaptações e novas leituras, tanto que se faz presente em larga escala nos dias atuais.

Para deixar a sua casa com toques clássicos, é importante que os cômodos sejam espaçosos, com pé direito alto, e que os móveis e objetos decorativos remetam aos tempos passados, através de detalhes e cores características do estilo. Dois destaques são os papéis de parede rebuscados e que trazem inspiração de temas clássicos, bem como os tapetes, que antigamente não eram utilizados apenas para cobrir o chão dos cômodos, como também eram peças decorativas para paredes. Cadeiras e poltronas elegantes podem dar um toque especial ao espaço, bem como cortinas com ótimo acabamento e feitas a partir de tecidos requintados.

A iluminação também precisa ser mais branda, e grandes lustres podem ser posicionados estrategicamente nos cômodos e utilizar lâmpadas amareladas, característica precisa da iluminação dos tempos passados. Enfim, são muitos os artifícios e maneiras de trazer toques clássicos para dentro de sua casa. Confira as referências à seguir e inspire-se!