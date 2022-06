Tour virtual: uma casa eclética

Como todos que acompanham os nossos artigos aqui no homify já puderam notar, a cada dia temos mais novidades dentro do universo da arquitetura e decoração, áreas que vêm se renovando muito a cada ano que passa. Como nem sempre é possível visitar feiras e congressos relacionados ao tema, nós sempre procuramos selecionar ótimas referências para te deixar por dentro do que existe de melhor por aí. Dada a variedade de estilos de decoração presentes no momento, muitas vezes fica difícil de escolher apenas um estilo e seguir com ele por todos os ambientes, ao até mesmo num mesmo cômodo. Sendo assim, muito se fala sobre o estilo eclético de decoração, que seria, à grosso modo, a junção de vários estilos diferentes em um mesmo ambiente. Se a estrutura de sua casa é clássica, porque não decorar com objetos modernos e móveis minimalistas? E que tal um lustre rústico? Tudo é possível dentro de uma noção de harmonia e bom gosto. Neste Livro de Ideias, resolvemos garimpar algumas referências e criar um tour virtual por uma casa que nós mesmos montamos, a partir de cômodos de casas diferentes, todas projetadas por profissionais brasileiros. Do hall de entrada à área externa com piscina, confira como seria uma casa inteira montada no estilo eclético, e inspire-se para trazer um pouco mais desse mix de estilos para dentro de sua casa!