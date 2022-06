Utilizando plantas na decoração

Para pessoas com olhos e ouvidos atentos, cuidar de plantas e manter contato com a natureza é algo primordial, e que não deve ser excluído de nossa rotina, por mais agitada que ela possa ser. E por mais que nós, muitas vezes, precisemos nos isolar em cubos de concreto perdidos em mares de prédios gigantescos, não devemos nunca perder o contato com alguns seres que muitos consideram erroneamente quase como objetos, mas que no fundo são seres tão vivos – ou até mais – do que nós mesmos, seres humanos. Para trazer vida à rotinas cinzentas, nada melhor do que trazer plantas para dentro de nossa casa. Além de não requerir um grande desprendimento monetário, esse é um recurso tão simples e tão poderoso, que fica difícil de entender as pessoas que não fazem uso dele. Claro que plantas dentro de nossas casas precisam de cuidados especiais, principalmente em relação à luminosidade, água e, porque não, atenção. Muitos especialistas apontam a importância terapêutica da interação com plantas na vida de pessoas agitadas e depressivas. Na verdade, é importante para todos nós, já que também somos parte da natureza, por mais que muitas vezes esqueçamos disso. Existem no mercado, atualmente, diversos profissionais especializados em ajudar pessoas a instalar e fazer a manutenção de plantas dentro de residências. Também existem designers de jardins, capazes de criar verdadeiras obras de arte através do manuseio de plantas e flores. Esteja você interessado em colocar pequenas plantinhas dentro de seu apartamento ou em contratar um profissional para desenhar o seu amplo jardim, confira este Livro de Ideias e não deixe de investir algum tempo para trazer mais natureza para a sua vida!