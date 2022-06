Paredes criativas para banheiros

Antigamente, banheiros e cozinhas tinham um elemento fortíssimo em comum: ambos possuíam paredes revestidas por ladrilhos e azulejos, para assim potencializar a higiene do ambiente e facilitar a limpeza das paredes. Mas dada a reinvenção dos padrões decorativos e estruturais, uma nova tendência toma conta de casas por todo o mundo: ao invés dos clássicos azulejos, agora é a vez de inovar na hora de revestir as paredes do banheiro!

Seja através de placas de madeira, papéis de parede, vidro ou concreto cru, nunca antes foi vista uma variedade tão grande de maneiras através das quais você pode deixar o seu banheiro com tamanha personalidade! Se você ainda não teve contato com essa maneira diferente de revestir paredes de ambientes higiênicos, não se preocupe: nós selecionamos ótimas referências para deixar você por dentro do que está rolando por aí.

Caso esteja pensando em reformar o seu banheiro, ou está planejando os banheiros de sua nova casa, melhor ainda! Seja através de estampas florais, animais, clássicas, minimalistas ou artísticas, existem muitas possibilidades quando o assunto é deixar o seu banheiro com uma cara totalmente nova. Confira abaixo alguns projetos de arquitetos e designers brasileiros, e inspire-se para trazer mais vida ao banheiro de sua casa!