Banheiros rústicos

Quando pensamos na palavra rústico , logo nos vem à mente elementos que remetem à vida no campo. O estilo rústico de decoração é caracterizado pela falta de acabamento e atenção aos pequenos detalhes.

Decorar um ambiente nesta vertente significa trazer para dentro de sua casa referências rurais, através do mobiliário ou objetos decorativos. As paredes também são um dos grandes recursos utilizados por aqueles que querem trazer o clima do estilo rústico para determinado ambiente, já que elas podem transformar um cômodo inteiro através de sua textura e composição. Paredes de pedra são típicas no universo rural, e ao aplicá-las dentro de casa, trazemos um pouco da imperfeição calculada proposta pela arquitetura campestre.

Móveis podem ser feitos de troncos de árvore ou blocos de pedra, os artigos têxteis podem conter estampas típicas da sua região. Alguns profissionais também ressaltam a importância de deixar os materiais em sua forma básica, evitando acabamentos do tipo verniz brilhante ou contornos muito perfeitos. Enfim, são tantas as formas através das quais podemos deixar um ambiente com uma cara rústica, que resolvemos lançar este novo Livro de Ideias, que focará em um cômodo específico: o banheiro! Através de nossas referências de arquitetos nacionais, confira como deixar o seu banheiro com uma cara rústica, e assim trazer um pouco dessa tendência que se torna cada vez mais popular no universo da arquitetura e decoração!