9 churrasqueiras incríveis e originais

Em nosso belo Brasil e no resto do mundo, um dos pontos de encontro mais acessíveis em uma casa e em festas com a família e amigos, é, sem dúvida, a churrasqueira. Nada como desfrutar dos dias quentes de verão no terraço de sua casa assando uma carne e jogando conversa fora. Por isso, vamos mostrar neste livro de ideias, nove projetos originais de churrasqueiras para o seu lar.

Ficou interessado? Venha com a gente e aproveite o verão!