Habitação rústica e centenária pronta para a vida moderna

Numa propriedade rural, ligada a uma adega e rodeada por vinhas a perder de vista, está localizada a habitação que vamos mostrar hoje. O projeto nasceu do desejo de preservar a atmosfera de um edifício antigo trazendo um ar renovado e moderno, sem perder o conforto. Depois da reforma, esta residência tornou-se o lugar ideal para relaxar do estresse diário e desfrutar de cada momento agradável que uma casa rural pode proporcionar.

Um espaço com mais de cem anos, em que o projeto de recuperação, de autoria dos arquitetos do Raul Garcia Studio, procura preservar o espírito da construção original com uma nova imagem que é compatível com os tempos atuais e as necessidades da vida dos moradores. Nesta base, vemos um diálogo fecundo entre o estilo rústico e moderno, onde o uso de materiais naturais como madeira e pedra é combinada com elementos muito modernos, especialmente em termos de iluminação. O resultado? Uma casa em que a história emerge constantemente graças à utilização de materiais naturais.