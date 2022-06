12 erros na cozinha – e como evitá-los

É muito mais comum do que se imagina. Pensa-se em tudo: nas paredes, nos armários, nos gabinetes, nas bancadas, nos eletrodomésticos, nos utensílios de cozinha – mas se esquece completamente do piso! Se ele é fundamental em qualquer outro ambiente, por que não seria aqui? O piso na cozinha também deve, como em qualquer espaço, fazer parte de um estilo pensado para o conjunto. Nisso também entram as cores que prevê o projeto. E mais: como a cozinha é um local de trabalho com alimentos e líquidos, o piso deve ser antiderrapante para evitar desastres.