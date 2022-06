Um apartamento elegante em todos os detalhes

A partir do corredor de acesso, você vai descobrir a beleza e enorme do patrimônio cultural e histórico contido nesta residência. O branco cremoso, muito fraco, o castanho acinzentado, em alguns detalhes, são as cores ideais para abrigar e exibir as obras de arte.

Gosta de arte? Confira um outro apartamento com um acervo de arte incrível!