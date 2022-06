Simples, mas graciosa: você vai amar a decoração desta casinha

A simplicidade é sempre uma maneira eficiente de conquistar a admiração. Por isto, um lar simples não significa que encontraremos desconforto. Pelo contrário. Esta simplicidade é marcada, principalmente, pelos detalhes cuidadosamente escolhidos que garantem acolhimento e aconchego.

Como exemplo disto, visitaremos hoje uma casinha portuguesa simples, com fachada que traz traços das simpáticas casas encontradas no clima amistoso das pequenas cidades, espaços internos decorados com delicadeza e sutileza e soluções que garantem uma rotina feliz entre suas paredes decoradas com carinho ímpar.

Para conferir mais um projeto docemente delicado do homify, basta aceitar nosso convite e seguir pelas imagens abaixo. Certamente, este passeio aquecerá seu coração.

Inspire-se!