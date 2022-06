Um dos objetos mais desejados e comuns em uma sala de jogos é a mesa de bilhar! Hoje em dia, com a reinvenção dos padrões e a imaginação fértil dos designers, esse tipo de móvel também acabou ganhando novas formas, cores e materiais. A mesa de bilhar da foto possui um revestimento que foge do padrão verde das mesas clássicas do século passado. O tom de amarelo alaranjado traz elegância ao ambiente, e o contraste com as bolas de bilhar cria um efeito divertido. O projeto é de autoria do time da Roesler e Kredens Arquitetura, escritório de Curitiba que preza pela simplicidade formal e pela especial atenção aos detalhes e personalidade do objeto.