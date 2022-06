Apartamento pequeno tem 5 bons segredos para parecer maior

Falando ainda do cenário natural, percebemos como os profissionais organizaram a sala de jantar de maneira que todo a beleza do horizonte fosse o ponto de atenção durante as refeições. Nisto, as escolhas por janelas de vidros foram fundamentais.

Para criar a divisão entre o espaço das refeições e cozinha, a grande parede coberta com vidro faz o ótimo trabalho.