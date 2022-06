7 dicas para decorar quartos pequenos

Em qualquer ambiente da casa, para dar a impressão de amplitude, coloque um espelho em uma das paredes. Além de aumentar o tamanho do local, combina com todos os estilos de decoração. Inclusive é possível diversificar no tipo de espelho. Seja com moldura, textura, na parede ou no teto, de diferentes tamanhos e modelos, esse item com certeza deixará o seu quarto mais espaçoso. Ademais, dependendo do corte, horizontal ou vertical, dá ideia de movimento. Se o seu dormitório é muito pequeno, uma dica seria instalar um espelho na porta do armário. Afinal, esse artigo é essencial na hora de se arrumar para sair. Alternativamente, coloque mais de um espelho nesse recinto, sem medo de exagerar.