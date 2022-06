O antes e o depois de uma charmosa casa rústica

Esse projeto português se trata de uma casa com janelas pequenas, formato antiquado e praticamente abandonada. A moradia localiza-se em Braga e foi transformada completamente: hoje conta com um espaço moderno, agradável e confortável, além do maravilhoso toque rústico que todos nós amamos – seja aqui na homify ou em qualquer um dos 4 cantos do mundo.

O intuito é provar que os espaços de casas antigas têm imenso potencial para abrigar a criatividade e a tecnologia dos espaços mais modernos. Continue nos acompanhando e inspire-se com as fotos abaixo, que levam a assinatura dos arquitetos Judite Barbosa. Caso você queira conferir o projeto completo, basta acessar aqui.