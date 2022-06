7 vantagens de ter uma cozinha-corredor

Quando a geladeira, a pia e o fogão estiverem um do lado do outro, o seu trabalho fica mais fácil ao cozinhar, basta dar alguns passinhos para o lado e ter as tudo ao seu acesso.

Lembre-se de colocá-los nessa ordem, já que geladeira e fogão lado a lado não é recomendável. Geralmente, abaixo e acima da pia, ainda ficam armários e gavetas, que também facilitam o trabalho por ter todos os itens sempre à mão.