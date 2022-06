Como ampliar a casa facilmente: 8 ideias sensacionais

Se a cozinha é contígua à sala de jantar ou estar, geralmente pode-se ampliá-la. Na imagem acima, o espaço da cozinha se limitava à área com revestimento amarelo, mas com a saída das paredes foi possível instalar marcenaria em coluna até o teto e um refrigerador duplo. Além disso, a sala de jantar ou copa foi substituída por uma ilha com bancada de refeições e banquetas altas. A circulação toda do espaço melhorou e houve um aproveitamento melhor de todos os cantos.