19 ideias para renovar a sua casa com pouco dinheiro

A parede de lousa virou uma febre na decoração. Você pode ter uma na cozinha, no hall de entrada, no quarto das crianças e até no quarto do casal, como nos mostra a imagem acima. A graça está no seu caráter lúdico: pode-se desenhar e escrever à vontade, listar compras ou tarefas, encantar-se com os recadinhos dos amigos e o que mais lhe ocorrer. Ouse exercitar sua criatividade diariamente – e deixe as crianças exercitarem a delas. Todos vão se divertir e o ambiente será mais divertido.