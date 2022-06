7 dicas caseiras para atrair boas energias em 2017

A ceia do ano novo é muito importante por conter alguns dos pequenos rituais. Por exemplo, compartilhar um prato de lentilhas com a família na virada do ano irá ajudá-lo a chamar a boa sorte.

Mas o bom mesmo é manter esse ritual de jantar com as pessoas próximas ao longo do ano todo, pois estar cercado de pessoas queridas é umas das coisas mais gratificantes!