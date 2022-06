Em São Paulo, apartamento no Tatuapé esbanja elegância

Separando a cozinha da sala de jantar está um elemento elaborado com muita criatividade. Este pórtico em madeira foi feito sob medida para este apartamento e tem diversas funções. Primeiro delimitar duas áreas dando mais flexibilidade à ambas, assim a cozinha pode ficar mais isolada quando necessário. Em segundo lugar, os armários com portas em vidro transparente conformam uma adega perfeita para os amantes de vinho. E finalmente, um ótimo apoio para as noites de eventos com os amigos e familiares, pois assim fica ainda mais fácil de levar as coisas da cozinha para a sala.

E com esta iluminação e os vasos decorativos ficou ainda mais incrível!