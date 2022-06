Este apartamento jovem e moderno em Porto Alegre apresenta incrível decoração

Ambiente sociais integrados são cada vez mais recorrentes nos apartamentos contemporâneos. Isso porque nas cidades modernas, nossos lares são mais compactos e os arquitetos devem encontrar soluções práticas e modernas para otimizar os espaços ao máximo.

Este apartamento possui as salas de estar e jantar completamente integradas, sem nenhuma divisória óbvia. No entanto, meios sutis foram implementados para estabelecer limites entre tais ambientes. Além dos elementos decorativos como o tapete que delimita a área de estar e as luminárias postas sobre a mesa de jantar, os acabamentos da parede também desempenham este papel. A pintura em cinza termina junto com a sala de estar, exatamente depois da mesinha lateral amarela, e o papel de parede começa com a sala de jantar.