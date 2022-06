Morar com quem amamos é uma delícia, e o maior aprendizado que tiramos desta experiência é compartilhar as pequenas situações do dia a dia, e também os espaços casa, claro! É importante que todos os cômodos atendam às necessidades e desejos do casal e que proporcionem conforto no uso diário. Quando pensamos na vida em casal, o primeiro espaço que nos vem a cabeça para planejar e cuidar dos pequenos detalhes é o quarto, mas hoje nós vamos falar de outro ambiente super importante na rotina do casal e geralmente também é compartilhado: o banheiro!

Atualmente os banheiros são ambientes cada vez menores, e por isso mesmo exigem planejamento, bom aproveito do espaço, revestimentos diferenciados, além de louças e metais modernos. Nossos profissionais têm excelentes ideias para mostrar que a vida em casal pode ser muito mais leve e gostosa, e que vale a pena investir em um banheiro de luxo para ter mais conforto. Selecionamos 27 banheiros de casal para sonhar acordado!

Caso você não esteja disposto a fazer grandes mudanças, apenas dar uma renovada no ambiente, confira essas ideias para modernizar seu banheiro.