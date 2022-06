19 ideias para aproveitar ao máximo uma sala pequena

A falta de metros quadrados em nossa sala de estar não é uma desculpa para deixá-la de lado. Muito pelo contrário! É a oportunidade de deixá-la mais agradável e fazer o máximo de cada espaço. Desta vez, procuramos compartilhar grandes idéias para fazer com que sua sala fique ainda mais linda. E, com um pouco de criatividade, ela pode parecer um pouco maior do que realmente é. Anote!