Este jardim é tudo o que você sempre sonhou

Chegamos encantados à entrada principal do lar com o grande jardim. As pequenas ruas de paralelepípedos trazem ilhas com jardins e grandes árvores, que marcam espaços agradáveis de sombras. A sensação é de estarmos em um pequeno parque.

O sobrado com blocos agrupados ao fundo tem conexão direta, sem portões, com o espaço ao redor, possibilitando assim o desfrutar completo do belíssimo jardim.