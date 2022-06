9 lindos terraços para copiar e curtir em 2017

Neste terraço despojado de mobiliário, o que interessa é a amplidão do espaço, calçado com madeira rústica, e a visão que é possível ter do entorno a partir de suas muretas vazadas de tijolinho claro. A construção moderna se une a esse longo terraço que, ao fundo, se abre para uma construção bem mais antiga, agora integrada ao projeto geral. No centro do terraço minimalista, apenas uma árvore serve de enfeite ou, quem sabe, de lembrança.