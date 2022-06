Vidro na decoração: 8 ambientes nos quais a transparência é o diferencial

Em lugares onde a natureza se faz presente de forma abundante, nada melhor do que a sensação de interação com ela gerada a partir da instalação de grandes painéis de vidro. Nesta obra da foto, podemos ver claramente o resultado disso. O verde se faz presente em todos os espaços, e a luz dos cômodos ganha uma intensidade magnífica! O belo projeto é do arquiteto Marcos Bertoldo, referência no país quando o assunto é arquitetura de qualidade. Marcos possui escritório em Curitiba e São Paulo.