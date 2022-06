Decoração com estilo industrial

O estilo de decoração industrial nunca esteve tão em alta como no momento. Talvez por ser uma reflexo da era pós-industrial, que nos deixou como legado uma infinidade de galpões abandonadas, essa estilo têm sido levado para dentro de muitas casas modernas ao redor do mundo. Suas origens também possui raiz na escola de design Bauhaus, uma das correntes mais famosas do mundo e que influencia de muitas madeiras a maneira como entendemos o design nos dias de hoje. Capitais do novo mundo, como Nova York, são epicentros de uso dessa maneira de decorar um espaço.

Quando pensamos no estilo industrial aplicado na decoração, logo nos vêm à cabeça lofts improvisados à partir de lugares não mais utilizados pela indústria. Paredes com tijolo à vista, mobiliário de concreto cru e peças metálicas são a grande marca do estilo. Se você andar pelas ruas de cidades modernas, como Berlin, poderá ver nitidamente o estilo sendo utilizado na decoração de cafés, bares e clubes. Se você está planejando sua casa nova ou a reforma da já existente, não deixe de pesquisar mais sobre o assunto, para assim trazer alguns toques interessantes e diferentes para dentro de sua casa. E para te ajudar nessa pesquisa, nós selecionamos alguns exemplos de arquitetos e designers brasileiros que foram influenciados pelo estilo para criar cômodos que são exemplo de modernidade e bom gosto. Confira à seguir e, mais uma vez, inspire-se!