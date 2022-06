homify 360°: Lar contemporâneo no Rio Guaíba

O projeto que trazemos para você hoje é um verdadeiro exemplo de arquitetura contemporânea. Construída e projetada pelo trio de arquitetos do escritório 4D Arquitetura, esta casa é localizada em um condomínio privado próximo ao lago Rio Guaíba, próximo à capital gaúcha.

Esse projeto é definitivamente o destaque do condomínio onde foi construído. O seu formato e volumes retos, com o exterior inteiramente revestido em alvenaria, possui componentes que tornam esta residência um grande destaque arquitetônico. A fachada se contrasta entre os diferentes materiais utilizados para o piso térreo e superior – o piso térreo da casa foi revestido em vidro enquanto o o superior com madeira, sendo mais fechado e dando mais privacidade.

A equipe da 4D Arquitetura sempre procurar manter funcionalidade junto às prioridades de cada cliente em todos os projetos realizados no setor comercial e residencial. Nesse projeto não foi diferente, o que podemos dizer é que o objetivo dos profissionais foi completamente alcançado – com vigas metálicas, madeira e vidro, essa casa é com toda certeza um gracioso projeto arquitetônico que deixou os seus proprietários imensamente satisfeitos. Veja!