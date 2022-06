A casa do mirante!

Através desta imagem observamos imediatamente que a cama é o objeto principal do espaço e sua própria estrutura tem força formal e causa impacto no interior, sendo constituída pelo área do colchão com sofá embutido aos seus pés. Com a mesma largura da cama, o piso recebeu uma marcação no revestimento num material diferente do restante do ambiente, delimitando uma zona que marca ainda mais esta bela peça.

Terminamos aqui este livro de ideias, mas recomendamos fortemente: acompanhe-nos sempre para conhecer projetos tão interessantes e especiais quanto este! Até a próxima!