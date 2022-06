Uma casa como nenhuma outra!

Contando com uma planta aberta, cria-se uma comunicação desobstruída entre todos os espaços que compõem a casa. O visual ininterrupto entre as áreas faz com que a relação entre elas seja totalmente direta e se possa desfrutar da totalidade da casa em qualquer lugar que se encontre. Uma moderna lareira no canto com uma tampa de vidro quebra a monotonia das grandes paredes brancas. Você pode ver o fogo de qualquer parte da casa!